Відтепер українські студенти зможуть використовувати цифровий студквиток з додатку Дія під час посадки у потяг. Цифровий документ повноцінно замінить пластиковий оригінал, крім того він так само дозволяє подорожувати поїздом зі знижкою 50%.

Укрзалізниця наголошує, що цифровий студентський має такі ж переваги, як і пластиковий оригінал: ідентифікує особу, підтверджує статус студента та надає знижки. Пільговий проїзд надається студентам ВНЗ I-IV рівнів акредитації та учням професійно-технічних навчальних закладів.

Важливо Цифровий студентський: скільки ним користуються та де завантажити

Що дозволяє зробити Е-студентський

Подорожувати зі знижками з Е-студентським можна у:

загальних і плацкартних вагонах,

вагонах 2-3 класу всіх категорій міжміського сполучення,

усіх вагонах регіональних поїздів,

поїздах приміського сполучення.

Однак при проїзді у вагонах вищої категорії типу СВ, купе та у вагонах 1-го класу, крім поїздів категорії "Регіональний поїзд", для студентів встановлена повна вартість квитка.

Е-студентський доступний у сервісі Дія. Додаток можна завантажити за посиланням. Якщо ви вже встановили цей застосунок на своєму смартфоні, то потрібно лише оновити його.

Інші документи, які приймає Укрзалізниця

Загалом Укрзалізниця приймає вже чотири цифрові документи з Дії: ID-картку, закордонний біометричний паспорт, водійське посвідчення та студентський квиток.