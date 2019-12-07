Універсальний робомобіль Loci надрукували на 3D-принтері

Рік тому німецька компанія BigRep показала прототип електромотоцикла, зібраного з деталей, надрукованих на 3D-принтері. Тепер за тим же принципом інженери створили потенційно безпілотний електромобіль.

Дизайн електричного спорткара Loci був розроблений студією NowLab, вони придумували зручний засіб пересування на короткі відстані – якщо треба, наприклад, швидко дістатися до аеропорту, розповідає New Atlas.

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Розміри, характеристики та особливості

Також Loci можна використовувати для доставки посилок. Габарити малюка – 85×146×285 сантиметрів, а складається він з 14 унікальних деталей, надрукованих на 3D-принтерах трьох марок,

Один вид розробленого і запатентованого BigRep матеріалу використовувався для друку корпусу, інший – для бамперів. Балки і з'єднання зроблені з нейлону 6, а шини – з термопластичного поліуретану.

Характеристики енергосилових установки і системи безпілотного управління компанія не повідомляє, але згадує сенсорний медіа-центр, аудіосистему, бездротову зарядку смартфонів та світлодіоди.

Модельний ряд

Прототип Loci вийшов в трьох версіях. Модель Berlin – це одномісний болід для кампусів з безповітряними шинами і вбудованими чіпами NFC. Модель San Francisco з вузьким корпусом і двома пасажирськими сидіннями призначена для коротких поїздок по місту, а модель Dubai – це розкішне таксі для аеропортів. У цього варіанту є сонячні панелі, відділення для багажу і особливі шини, яким не страшний пісок.

Робоавтомобіль Loci надрукований на 3D принтері:

За словами представників BigRep, гнучкість технології адитивного друку дозволяє випускати моделі обмеженим тиражем і оперативно. Будь-яку модель можна модифікувати для конкретних потреб замовника.

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