В Google Play Store з’явилась цікава функція, що допоможе економити

Компанія Google вирішила допомогти користувачам Android контролювати витрати на додатки в магазині Play Store. Нова функція може обмежувати бюджет, нагадуючи користувачеві про його витрати.

Як сказано у блозі компанії, цей ліміт не скасовує презентацію, тільки попереджає про перевищення суми, виділеної на покупку застосунків і контенту цього місяця.

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Як налаштувати функцію

Відкриваємо Play Store Ліворуч вибираємо "Меню", а далі "Обліковий запис" Натискаємо "Історія покупок" Вибираємо "Встановити бюджет" Вводимо суму і натискаємо "Зберегти".

Щоб відмовитися від контролю витрат, необхідно натиснути "Видалити бюджет" на цьому ж екрані.

Коли ця функція буде доступною для користувачів, поки не повідомили.

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