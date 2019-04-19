В Google Play Store з’явилась цікава функція, що допоможе економити

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В Google Play Store з’явилась цікава функція
В Google Play Store з’явилась цікава функція / firstpost.com

Компанія Google вирішила допомогти користувачам Android контролювати витрати на додатки в магазині Play Store. Нова функція може обмежувати бюджет, нагадуючи користувачеві про його витрати.

Як сказано у блозі компанії, цей ліміт не скасовує презентацію, тільки попереджає про перевищення суми, виділеної на покупку застосунків і контенту цього місяця.

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Як налаштувати функцію

  1. Відкриваємо Play Store
  2. Ліворуч вибираємо "Меню", а далі "Обліковий запис"
  3. Натискаємо "Історія покупок"
  4. Вибираємо "Встановити бюджет"
  5. Вводимо суму і натискаємо "Зберегти".

Щоб відмовитися від контролю витрат, необхідно натиснути "Видалити бюджет" на цьому ж екрані.

Коли ця функція буде доступною для користувачів, поки не повідомили.

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Теги: Техно Новини Техно Додатки Google Play Інтернет
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