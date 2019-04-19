В Google Play Store з’явилась цікава функція, що допоможе економити
Компанія Google вирішила допомогти користувачам Android контролювати витрати на додатки в магазині Play Store. Нова функція може обмежувати бюджет, нагадуючи користувачеві про його витрати.
Як сказано у блозі компанії, цей ліміт не скасовує презентацію, тільки попереджає про перевищення суми, виділеної на покупку застосунків і контенту цього місяця.
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Як налаштувати функцію
- Відкриваємо Play Store
- Ліворуч вибираємо "Меню", а далі "Обліковий запис"
- Натискаємо "Історія покупок"
- Вибираємо "Встановити бюджет"
- Вводимо суму і натискаємо "Зберегти".
Щоб відмовитися від контролю витрат, необхідно натиснути "Видалити бюджет" на цьому ж екрані.
Коли ця функція буде доступною для користувачів, поки не повідомили.
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