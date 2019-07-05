В iOS 13 виявили ще одну неочікувану і корисну функцію: деталі

Зазвичай при спілкуванні під час відеодзвінка користувачі дивляться не в камеру смартфона, а на дисплей. Однак Apple вирішила дещо змінити такий підхід і тестує нову функцію FaceTime на своїх iPhone.

Принцип роботи оновленого додатку FaceTime. Користувачі бета-версії iOS 13 виявили, що їх iPhone навчилися коректувати напрямок погляду власника в реальному часі, навіть, якщо його погляд направлений не в камеру, повідомляє Apple Insider.

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Хоча принцип роботи оновленого додатка FaceTime ще не оголошений, Apple, за чутками, застосувала технологію доповненої реальності ARKit для "виправлення" картинки. У комбінації з датчиком TrueDepth вона точково "викривляє" обличчя користувача, майже не зачіпаючи перспективу фону.

Як працює нова функція в FaceTime – дивіться відео

Раніше корпорація тестувала схоже рішення на прикладі селфі-фільтрів для месенджера Snapchat.

На яких пристроях доступна функція. За даними джерела, функція доступна користувачам третьої бета-версії iOS 13, встановленої на iPhone Xs та iPad Pro (2019). Оскільки перетворення зображення відбувається безпосередньо на пристрої, співрозмовник побачить "правильний" погляд власника зазначених моделей незалежно від того, яку версію iOS або FaceTime він використовує.

Дата релізу iOS 13. Зауважимо, реліз iOS 13 очікується в вересні після презентації нової лінійки iPhone.

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