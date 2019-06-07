В Італії повноцінно запустили 5G

Італія стала третьою країною в Європі, де запустили 5G-мережу. Зауважимо, вперше в Євросоюзі мережі нового покоління запустили в Швейцарії, а пізніше і у Великобританії.

Де працює 5G? Як повідомляє GSMArena, до цього дуету приєдналася Італія, де оператор Vodafone запустив сервіси п'ятого покоління в 28 муніципалітетах в п'яти великих містах: Мілані, Турині, Болоньї, Римі та Неаполі.

Читайте також: Samsung працює над технологією 6G

Vodafone Italy повідомив, що очікує в найближчі місяці жорсткої конкуренції в розгортанні 5G-мереж з боку операторів TIM та Fastweb.

Скільки часу потрібно для розгортання повного покриття 5G? За словами гендиректора оператора Альдо Бізіо, в 2021 році більше 100 міст і муніципалітетів будуть володіти мережами з гігабітними швидкостями. Бізіо підрахував, що буде потрібно приблизно 4,5 роки, щоб досягти такого ж покриття мережами 5G, яке зараз є у сервісів 4G.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно