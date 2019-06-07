В Італії повноцінно запустили 5G

389 Читать новость на русском
В Італії повноцінно запустили 5G
В Італії повноцінно запустили 5G / GSMArena

Італія стала третьою країною в Європі, де запустили 5G-мережу. Зауважимо, вперше в Євросоюзі мережі нового покоління запустили в Швейцарії, а пізніше і у Великобританії.

Де працює 5G? Як повідомляє GSMArena, до цього дуету приєдналася Італія, де оператор Vodafone запустив сервіси п'ятого покоління в 28 муніципалітетах в п'яти великих містах: Мілані, Турині, Болоньї, Римі та Неаполі.

Читайте також: Samsung працює над технологією 6G

Vodafone Italy повідомив, що очікує в найближчі місяці жорсткої конкуренції в розгортанні 5G-мереж з боку операторів TIM та Fastweb.

Скільки часу потрібно для розгортання повного покриття 5G? За словами гендиректора оператора Альдо Бізіо, в 2021 році більше 100 міст і муніципалітетів будуть володіти мережами з гігабітними швидкостями. Бізіо підрахував, що буде потрібно приблизно 4,5 роки, щоб досягти такого ж покриття мережами 5G, яке зараз є у сервісів 4G.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Не повірив очам: українські політики шоковані заявою Зеленського про Росію і найманців
сьогодні
16074
Теги: Техно Новини Техно Інтернет 5G
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Найкращі смартфони травня, – рейтинг Техно 24
6 червня 21:05 Найкращі смартфони травня, – рейтинг Техно 24
1851
Менше бруду – більше свіжості: як не прогадати із вибором кондиціонера
6 червня 09:30 Менше бруду – більше свіжості: як не прогадати із вибором кондиціонера
1674
Xiaomi в Україні: компанія готує ще більше унікальних пропозицій, – менеджер проекту Мi
5 червня 21:02 Xiaomi в Україні: компанія готує ще більше унікальних пропозицій, – менеджер проекту Мi
Ірина Полицька 1382
5 найбільш "зелених" технологічних компаній світу
5 червня 09:30 5 найбільш "зелених" технологічних компаній світу
Анастасія Можаровська 1613
Apple офіційно представила Mac Pro: з нього вже кепкують в соцмережах
4 червня 10:22 Apple офіційно представила Mac Pro: з нього вже кепкують в соцмережах
1792
Новини
Більше новин
Залиште відгук