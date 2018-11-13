В мережі з'явилися перші деталі про смартфон Xiaomi Mi 9

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Xiaomi Mi 9: характеристики та фото
Xiaomi Mi 9: характеристики та фото / Фото з соцмереж

Латвійський дизайнер Бенджамін Гескін, який відомий своїми витоками, опублікував концептуальний рендер наступного флагмана компанії Xiaomi. За попередніми даними, смартфон отримає назву Xiaomi Mi 9, а презентують його в першій половині 2019 року.

Про це повідомляє Ferra.

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Згідно з більш ранніми витокам, Xiaomi Mi 9 працюватиме на новому флагманському процесорі Qualcomm Snapdragon 8150, раніше відомому як Snapdragon 855.

7-нанометровий процесор Snapdragon 8150 поки не представлений Qualcomm офіційно, проте він точно стане "серцем" більшості флагманських смартфонів 2019 року. При цьому Xiaomi Mi 9 має шанси стати першим смартфоном на базі Snapdragon 8150.

За даними Гескіна, смартфон обладнають 6,4-дюймовим AMOLED-дисплеєм, потрійною камерою з основним 48-мегапіксельним сенсором Sony IMX586 та вбудованим прямо в екран сканером відбитків пальців.

Він ще раз підтвердив, що апаратною основою пристрою стане процесор Snapdragon 8150, а також 6, 8 або 10 ГБ оперативної пам'яті. Акумулятор має ємність 3 700 мАг, підтримує бездротову і швидку зарядку Quick Charge 5.0. Також зазначається можлива підтримка стільникових мереж п'ятого покоління – 5G.

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Теги: Техно Смартфони Xiaomi
Джерело: Техно
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