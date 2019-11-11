В NASA показали величезний ураган на Юпітері

Міжпланетна станція "Юнона" передала новий знімок із поверхні Юпітера. На цьому фото можна побачити величезний ураган в атмосфері газового гіганта.

Як передає NASA, цей ураган розташований в регіоні під назвою "північний північний північний північний помірний пояс" (NNNNTB). Це одна зі стійких смуг хмар планети. Ці смуги створюють вітри.

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Деталі. "Юнона" зробила знімок 3 листопада. Під час зйомок апарат перебував на висоті 8,5 тисяч кілометрів. Ширина урагану на знімку становить приблизно 1200 миль (1931 кілометр).

Ураган на Юпітері

Що таке "Юнона"? Це зонд NASA, який запустили 5 серпня 2011 року в рамках програми New Frontiers. Цей апарат запустили на заміну зонда Galileo, який теж працював на орбіті Юпітера.



"Юнона" прибула на орбіту Юпітера у липні 2016 року. Апарат буде на орбіті планети ще кілька років. Після завершення роботи зонд буде знищено.

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