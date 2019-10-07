В NASA створили тривимірну карту Місяця

NASA на своєму офіційному сайті оприлюднило тривимірну карту Місяця – CGI Moon Kit. Дані для цієї карти зібрала міжпланетна автоматична станція Lunar Reconnaissance Orbiter.

Як сказано на офіційному сайті NASA, цей космічний вже понад 10 років розміщений на місячній орбіті і робить знімки Місяця.

Читайте також: На супутнику Сатурна виявили органіку: що це означає

Для цього на борту LRO інженери розмістили камеру, яка змогла зберегти майже всю видиму область Місяця. Дані про топологію Місяця отримали за допомогою лазерного висотоміра, який також встановлений на LRO.

Тривимірна карта Місяця

Як утворили 3D карту? Отримані дані Ерні Райт зі студії візуалізації Центру космічних польотів імені Годдарда NASA зібрав у карту зміщення (топографічна карта, де замість фактичної висоти змінюється колір).

До речі, цю тривимірну карту супутника Землі можна безкоштовно завантажити за посиланням.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно