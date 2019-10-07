В NASA створили тривимірну карту Місяця

212 Читать новость на русском
Поверхня Місяця
Поверхня Місяця / nasa.gov

NASA на своєму офіційному сайті оприлюднило тривимірну карту Місяця – CGI Moon Kit. Дані для цієї карти зібрала міжпланетна автоматична станція Lunar Reconnaissance Orbiter.

Як сказано на офіційному сайті NASA, цей космічний вже понад 10 років розміщений на місячній орбіті і робить знімки Місяця.

Читайте також: На супутнику Сатурна виявили органіку: що це означає

Для цього на борту LRO інженери розмістили камеру, яка змогла зберегти майже всю видиму область Місяця. Дані про топологію Місяця отримали за допомогою лазерного висотоміра, який також встановлений на LRO.

Тривимірна карта Місяця

Як утворили 3D карту? Отримані дані Ерні Райт зі студії візуалізації Центру космічних польотів імені Годдарда NASA зібрав у карту зміщення (топографічна карта, де замість фактичної висоти змінюється колір).

До речі, цю тривимірну карту супутника Землі можна безкоштовно завантажити за посиланням.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Чому депресія настільки небезпечна і як її подолати
сьогодні
11941
Автор: Ірина Полицька
Теги: Техно Новини Техно Космос NASA Місяць
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Всесвітній тиждень космосу: 7 цікавих фактів про Україну і космонавтику
сьогодні 10:23 Всесвітній тиждень космосу: 7 цікавих фактів про Україну і космонавтику
Настя Сукач 8211
Що таке сокет: головні питання та відповіді на них
5 жовтня 22:04 Що таке сокет: головні питання та відповіді на них
Анастасія Можаровська 1159
Чи взяли б вас на Міжнародну космічну станцію – тест
4 жовтня 21:04 Чи взяли б вас на Міжнародну космічну станцію – тест
Михайло Года 3094
Хто такий Хідео Кодзіма: від самотнього хлопчика до генія ігрової індустрії
3 жовтня 17:03 Хто такий Хідео Кодзіма: від самотнього хлопчика до генія ігрової індустрії
Анастасія Можаровська 3330
Київстар змінює низку популярних тарифних планів
1 жовтня 13:03 Київстар змінює низку популярних тарифних планів
5272
Новини
Більше новин
Залиште відгук