В Steam виявили фальшивий Cyberpunk 2077

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В Steam виявили фальшивий Cyberpunk 2077
В Steam виявили фальшивий Cyberpunk 2077 / Фото з вільних джерел

Виходу гри Cyberpunk 2077 чекати ще рік, однак це не заважає різним "підприємцям" наживатися на гучній назві. Один із сумнівних видавців запустив в Steam власну версію гри під назвою Cyberpunk 2069, назвавши її "RPG нового покоління".

У ній немає Кіану Рівза, зате є "відкритий світ, соковита графіка, просторе місто і стиль кіберпанку", повідомляється в описі до гри.

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Звичайно ж, уважні користувачі відразу розкусили розробника з ніком Cyberpath і почали звинувачувати його в спробі розжитися на чужому хайпі.

Дата виходу та остаточна назва. Вже через добу початківцю девелоперу довелося поміняти назву гри на Cyberprank 2069. Але при цьому проект не скасовали, а зіграти в RPG можна буде вже в липні 2019 року.

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Теги: Техно Ігри CD Projekt Steam
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