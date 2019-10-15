В центрі Чумацького Шляху стався масштабний вибух: відео

Науковці виявили докази потужного вибуху в центрі Чумацького Шляху, який за мірками Всесвіту відбувся зовсім нещодавно – близько 3,5 мільйона років тому. Фахівці вважають, що вибух був настільки потужним, що хвиля від нього розповсюдилася на сотні тисяч світових років.

Що відомо про вибух в центрі галактики? Вчені з ASTRO 3D встановили, що після вибуху в центрі Чумацького Шляху конусоподібні ударні хвилі і викиди радіації поширилися з полюсів нашої галактики на відстань в 200 000 світлових років.

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Цю подію назвали спалахом Сейферта. За словами астрономів, такі наслідки могли викликати тільки ядерні процеси, запущені активністю надмасивної чорної діри Стрілець A*, маса якої перевищує масу Сонця в 4,2 мільйона разів.

Дослідники з'ясували, що спалахи після вибуху тривали протягом 300 000 років – вкрай короткий термін за мірками галактики. До того ж, за їхніми обчисленнями, під час цих подій вже існували далекі предки людини австралопітеки.

Вибух в центрі Чумацього Шляху – дивіться відео

Висновки. Астрономи відзначають, що до цієї знахідки Чумацький Шлях вважався відносно спокійною галактикою. За їх словами, це відкриття дає привід для повного переосмислення еволюції і природи нашої галактики.

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