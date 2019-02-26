В Україні планують створити перший вітчизняний плавучий космодром

395 Читать новость на русском
Плавучу платформу для запуску ракет планують розробити на Херсонщині
Плавучу платформу для запуску ракет планують розробити на Херсонщині / Ілюстративне фото

Державне підприємство "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод ім. А. М. Макарова" ініціює створення в Україні плавучої платформи для запуску ракет.

Генеральний директор Державного підприємства "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод ім. А. М. Макарова" Сергій Войт у коментарі виданню "Укрінформ" заявив, що Україна не має власного космодрому, попри те, що сам тільки "Південмаш" спеціалізується на ракетобудуванні та здійснює зовнішньоекономічну діяльність з 23-ма країнами, в тому числі Європи.

Читайте також: Клим Чурюмов: український астроном-щасливчик, відкриття якого можуть врятувати світ

Він також наголосив, що Україні давно потрібно мати власний майданчик для запуску ракет, і створити його можна на Херсонщині. Очільник держпідприємства зазначив, що херсонський державний завод "Паллада", який виготовляє плавучі споруди, готовий до співпраці і партнерства.

"Наші інженери шукали варіанти, розглядали багато питань. Необхідно все враховувати, адже деякі країни проти того, щоб над ними запускали ракети. Спільно з Укроборонпромом ми вирішили зробити таку платформу на херсонському підприємстві "Паллада",
– сказав гендиректор Південмашу.

Що відомо про державне підприємство "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод ім. А. М. Макарова"? Його створено у 1944 році. Підприємство вважається одним з флагманів виробництва ракет-носіїв і супутників в Україні. Це дозволяє державі забезпечувати 8-10% пускових послуг, які надаються щорічно міжнародним компаніям.

У квітні 2017 року Південмаш підписав з компанією S7 Sea Launch Limited контракт на виробництво і поставку 12 ракет-носіїв серії "Зеніт" для дослідження і використання космосу в мирних цілях в рамках міжнародних програм "Морський старт" і "Наземний старт".

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Прогноз погоди на 26 лютого: уривчастий вітер і мокрий сніг увірвуться в Україну
сьогодні
611
Теги: Новини України Техно Космос
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Флагман Sony Xperia 1 представили офіційно: 4К-дисплей, 52-Мп камера та інші особливості
25 лютого 14:04 Флагман Sony Xperia 1 представили офіційно: 4К-дисплей, 52-Мп камера та інші особливості
944
Metro: Exodus – чому навколо української гри так багато шуму
23 лютого 20:04 Metro: Exodus – чому навколо української гри так багато шуму
Анастасія Можаровська 2561
Стильні бездротові навушники Samsung Galaxy Buds: характеристики та ціна в Україні
23 лютого 14:03 Стильні бездротові навушники Samsung Galaxy Buds: характеристики та ціна в Україні
1010
Новий смарт-годинник Galaxy Watch Active: що вміє та скільки буде коштувати в Україні
22 лютого 15:16 Новий смарт-годинник Galaxy Watch Active: що вміє та скільки буде коштувати в Україні
679
Samsung Galaxy Fit та Galaxy Fit E: ціна та характеристики стильних фітнес-браслетів
21 лютого 11:07 Samsung Galaxy Fit та Galaxy Fit E: ціна та характеристики стильних фітнес-браслетів
505
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук