В Україні реалізують проект "розумних" доріг на базі 5G

1339 Читать новость на русском
Україна – серед топ-10 країн Світу, які тестують 5G
Україна – серед топ-10 країн Світу, які тестують 5G / Фото з відкритих джерел

Пілотний проект "Інтернет речей на дорогах" базується на використанні технології зв’язку 5G та призначений для підвищення безпеки дорожнього руху.

Наразі проект реалізований на 21-му кілометрі траси Н-01. Міністерство інфраструктури України втілює проект спільно з мобільним оператором Vodafone і компанією Nokia Solutions and Networks Ukraine.

Читайте також: В Україні створили детальну онлайн-карту автобусних маршрутів

Головною метою проекту є створення "розумних" доріг об'єднаних у віртуальну мережу для розв’язання проблем безпеки дорожнього руху й аналізу транспортних потоків.

Цей проект дозволить створити віртуальну мережу, яка дозволить вирішити такі проблеми, як безпека дорожнього руху, аналіз транспортних потоків. Ми щойно підписали меморандум з нашими міжнародними партнерами, який передбачає співпрацю щодо реалізації цього проекту. Відразу після підписання ми переходимо до активної фази співробітництва,
– заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

На вказаній ділянці дороги проходитиме тестування технології інтернету речей протягом двох тижнів. В рамках проекту збиратимуться статистичні дані за допомогою мережі LTE, а вже з другого півріччя 2019 року – за допомогою зв’язку 5G.

Тестовий сегмент, розгорнутий на ділянці траси Київ – Дніпро. Він складається з трьох відеокамер та метеостанції, яка фіксуватиме погоду. Вся інформація передаватиметься за допомогою відеостріму до стаціонарного Data-центру компанії Vodafone, де буде формуватися аналітика.

Третім кроком буде реалізація повномасштабного проекту, що передбачатиме покриття сучасними технологіями всіх автомобільних доріг міжнародного значення.

Що таке 5G?Це п’яте покоління мобільного зв’язку, яке прийде на зміну існуючому стандарту 4G. 5G забезпечать вищу пропускну здатність у порівнянні з технологіями 4G, що забезпечить більшу доступність широкосмугового мобільного зв'язку та коротший час затримки, швидкість інтернету від 1 – 2 Гбіт/с, меншу витрату енергії батарей, ніж у 4G-обладнання, що сприятливо позначиться на розвитку Інтернету речей.

blog_ava
У Росії відреагували на результати екзит-полу на виборах президента України
сьогодні
29379
Теги: Техно Новини України Інтернет Nokia Володимир Омелян Міністерство інфраструктури Дороги 5G
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Google I / O 2019: що це таке, скільки коштують квитки та що представить компанія
сьогодні 08:09 Google I / O 2019: що це таке, скільки коштують квитки та що представить компанія
662
Інноваційний підхід і потенціал: Топ-цитати президента Dell у регіоні ЕМЕА про український ринок
21 квітня 16:04 Інноваційний підхід і потенціал: Топ-цитати президента Dell у регіоні ЕМЕА про український ринок
Євгенія Мазур 513
Огляд Sony Xperia 10: головні фішки унікального смартфона
20 квітня 22:05 Огляд Sony Xperia 10: головні фішки унікального смартфона
1546
Мобільні піонери: перший дзвінок, історична SMS і найвпливовіший телефон бізнес-класу
20 квітня 18:04 Мобільні піонери: перший дзвінок, історична SMS і найвпливовіший телефон бізнес-класу
Женя Котик 1571
Смартфон Honor 20i з потужною селфі-камерою представили офіційно
17 квітня 22:33 Смартфон Honor 20i з потужною селфі-камерою представили офіційно
433
Новини
Більше новин
Залиште відгук