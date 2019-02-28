В Україні триває розробка ракети для вітчизняного космодрому

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Циклон-4М
Циклон-4М / Фото з відкритих джерел

Державне конструкторське бюро "Південне" підтвердило технічну можливість розміщення стартового комплексу на території України. Наразі там проводять обговорення організаційних питань та готують до випуску концептуальний проект ракети-носія легкого класу "Циклон-4М", який планують запускати з комплексу.

Зазначається, що сам комплекс має бути розміщений на березі Чорного моря. На базі приведених координат стає зрозуміло, що місцем для стартової площадки обрали зону біля Дніпровської затоки, у Білозерському районі Херсонської області, недалеко від адміністративного кордону з Миколаївською областю.

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Передбачається, що падіння відпрацьованого єдиного ступеня ракети-носія та обтічника проходитиме у Середземному морі, зазначив Національний промисловий портал з посиланням на Андрія Колесника.

До цього, мову про можливість розміщення космодрому в Україні вели, в основному, представники компанії Space Logistics Ukraine. Йшлося насамперед про запуск ракети-носія надлегкого класу з потенційним місцем падіння відпрацьованих елементів в акваторії Чорного моря на відстані 300-400 кілометрів від українського узбережжя.

Циклон-4М, космос, космодром
Концепт ракети Циклон-4М

Що відомо про ракету-носій "Циклон-4М"?Це українська двоступенева моноблокова, рідинна ракета-носій середнього класу яку призначено для виведення корисного вантажу на низькі й середні колові та еліптичні навколоземні орбіти. Ракету будуватиме низка українських підприємств. Розробкою займається: конструкторське бюро "Південне" (Дніпро), будуватиме ракету виробниче об'єднання "Південмаш" (Дніпро), а розробкою системи управління ракетою займається науково-виробнича організація "Хартрон" (Харків).

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Теги: Новини України Космос Техно
Джерело: 24 Канал
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