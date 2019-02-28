В Україні триває розробка ракети для вітчизняного космодрому

Державне конструкторське бюро "Південне" підтвердило технічну можливість розміщення стартового комплексу на території України. Наразі там проводять обговорення організаційних питань та готують до випуску концептуальний проект ракети-носія легкого класу "Циклон-4М", який планують запускати з комплексу.

Зазначається, що сам комплекс має бути розміщений на березі Чорного моря. На базі приведених координат стає зрозуміло, що місцем для стартової площадки обрали зону біля Дніпровської затоки, у Білозерському районі Херсонської області, недалеко від адміністративного кордону з Миколаївською областю.

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Передбачається, що падіння відпрацьованого єдиного ступеня ракети-носія та обтічника проходитиме у Середземному морі, зазначив Національний промисловий портал з посиланням на Андрія Колесника.

До цього, мову про можливість розміщення космодрому в Україні вели, в основному, представники компанії Space Logistics Ukraine. Йшлося насамперед про запуск ракети-носія надлегкого класу з потенційним місцем падіння відпрацьованих елементів в акваторії Чорного моря на відстані 300-400 кілометрів від українського узбережжя.



Концепт ракети Циклон-4М

Що відомо про ракету-носій "Циклон-4М"?Це українська двоступенева моноблокова, рідинна ракета-носій середнього класу яку призначено для виведення корисного вантажу на низькі й середні колові та еліптичні навколоземні орбіти. Ракету будуватиме низка українських підприємств. Розробкою займається: конструкторське бюро "Південне" (Дніпро), будуватиме ракету виробниче об'єднання "Південмаш" (Дніпро), а розробкою системи управління ракетою займається науково-виробнича організація "Хартрон" (Харків).

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