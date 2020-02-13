В українському підручнику з біології рекомендують грати Plague Inc

В українському підручнику з біології учням рекомендують вивчати тему поширення інфекції на комп’ютерній грі Plague Inc. Таку практичну роботу побачили у з підручника "Біологія и екологія" для 11 класу авторства К. Задорожного.

Фото з підручника опублікував користувач Twitter.

Цікаво: Геймери можуть залишитися без Sony PS5 та Xbox через коронавірус

В одному із завдань зайдеться про гру Plague Inc. Школярам по грі пропонують змоделювати поширення глобальної інфекції. Потім потрібно зберегти результати і зробити висновки.

Рекомендації для такої практичної роботи взяті зі збірки навчальних програм для 10-11 класів "Профільна школа як шлях до конкурентної особистості". Його склали за підтримки Національної академії педагогічних наук і Інституту педагогіки.

Що відомо про Plague Inc

Це популярний мобільний симулятор. Гравцеві потрібно заразити вірусом увесь світ та знищити популяцію на Землі. Гру випустили у 2012 році. Відтоді її завантажили понад 120 мільйонів разів. При цьому зараз гра переживає нову хвилю популярності.

Це пов’язано із спалахом коронавірусу в Китаї. В останні місяці гра злетіла на перші позиції в чартах мобільних магазинів. Тільки за січень 2020 року iOS-версія Plague Inc. отримала 200 000 нових завантажень і принесла виручку в розмірі мільйона доларів.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно