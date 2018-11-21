Valve "поховала" компактну ігрову приставку Steam Link

Слідом за ігровими системами Steam Machine корпорація Valve планує розпрощатися і з мікроконсоллю Steam Link. Наразі в Європі розпродали всі доступні екземпляри пристрою, а складські запаси в США вже майже закінчилися, проте нових приставок компанія не планує більше випускати.

Про це повідомляє Steam Community.

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Відзначимо, за допомогою Steam Link можна організувати трансляцію ігрового процесу з домашнього ПК на телевізор. До переваг пристрою можна віднести як високу якість відеопотоку (1080p @ 60 fps), так і свободу при виборі маніпуляторів.

Також офіційно допускається використання клавіатури і миші, фірмового контролера Steam, геймпадів від Xbox One і 360, а також Logitech F710. Рекомендована ціна Steam Link становила 50 доларів (близько 1 350 гривень).



Припинили продажі Steam Link

Замість мікроконсолі Steam Link компанія має намір розвивати однойменний додаток з аналогічними функціями. Він біде доступний на пристроях під управлінням Android, а також на "розумних" телевізорах від Samsung.

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