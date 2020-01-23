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Вартість Tesla досягла 100 мільярдів доларів: Ілон Маск може отримати чималу премію

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Ілюстративне фото / Фото з відкритих джерел

Після закриття офіційних регулярних торгів на біржі увечері 21 січня акції Tesla короткочасно піднялися до 555,1 долара за штуку. Відтак ринкова капіталізація Tesla Inc. досягла 100,1 мільярда доларів. Це означає, що, за умовами інвесторів, генеральний директор компанії, тобто Ілон Маск, тепер має право отримати належну йому премію.

Мовиться про першу частину обіцяної Маску премії, яку інвестори припускали виплачувати поетапно, водночас з розвитком компанії, пише Bloomberg.

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Якщо Tesla вдасться протриматися в межах вартості у 100 мільярдів доларів достатньо довго – Маск отримає винагороду в 346 мільйонів доларів.

Що чекає Tesla далі

Зараз така перспектива виглядає більш ніж реальною. Біржові аналітики передбачають, що до 2025 року випуск електромобілів Tesla становитиме від 2 до 3 мільйонів штук, а ціна акцій може досягти 800 доларів.

Однак Маск і його інвестори націлені значно вище. В ролі стимулу гендиректору акціонери компанії, за даними Bloomberg, пообіцяли 50 мільярдів, правда, для цього Tesla повинна посісти місце Apple, тобто стати найдорожчою компанією в світі.

З огляду на те, що вартість компанії тільки за останні місяці піднялася більш ніж в два рази, ця перспектива не виглядає настільки вже примарною.

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Автор: Михайло Года
Теги: Техно Новини Техно IT-бізнес Ілон Маск Tesla
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