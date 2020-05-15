Вчені знайшли на Марсі ідеальний притулок для колоністів

Безпечних місць для життя на Марсі немає, але дослідники з Центру планетарних досліджень США знайшли район, де колоністи могли б побудувати просторий, теплий, а головне – захищений від метеоритів та радіації притулок. Йдеться про лавові трубки на рівнині Еллада в південній півкулі.

Якщо проблему води, їжі та кисню NASA навчилося вирішувати, то з радіацією куди складніше. Повністю убезпечити від неї житлові модулі непросто. Автори нового дослідження пропонують використовувати особливості ландшафту Марса для створення безпечного притулку для колоністів, розповідає Life Science.

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Де на Марсі можуть мешкати люди

Дослідники обрали рівнину Еллада, найглибшу низовина планети. У неї є низка переваг. По-перше, відносно низький рівень радіації через щільніший шару атмосфери, ніж в інших районах. А по-друге, на північному сході рівнини височіє Адріатична гора – згаслий вулкан з численними порожнинами, утвореними нерівномірно застигаючою лавою.

Розглядаючи знімки, зроблені орбітальними зондами, вчені виявили навколо гори кілька таких лавових трубок, яких на Марсі, через знижену гравітацію, набагато більше, ніж на Землі.



Виявлені отвори в поверхні Марса, де могли б оселитися люди

Розрахунки показали, що живучи всередині цих отворів, колоністи отримували б всього 61,64 мкЗв/день – приблизно стільки ж, скільки вони отримували б якби їм кілька разів на день робили знімок зубів. Це в п'ять разів менше, ніж на поверхні рівнини.

Крім того, якщо таку трубку запечатати й нагріти, то всередині цілком можна буде жити, а за розміром вони набагато перевершують житлові модулі, які лише можна привезти з собою із Землі. Також вони захистять від мікрометеоритів, коливань температури і потенційно небезпечних речовин в марсіанській пилюці.

Ще одне підходяще для висадки астронавтів на Марсі місце запропонували планетологи NASA. Його плюс – в достатній кількості води, придатної як для пиття, так і для виготовлення палива для зворотного польоту.

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