Вчені виявили екзопланету, існування якої вважали неможливим

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NGTS-4b виявилась дуже унікальною планетою
NGTS-4b виявилась дуже унікальною планетою

Астрономи виявили нову незвичайну екзопланету. За розмірами вона нагадує Нептун, але розташована вона значно ближче до своєї зірки. Цікаво, що раніше дослідники вважали, що це неможливо.

Як інформує "Популярная механика", планета отримала назву NGTS-4b.

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Що ще відомо. Ця планета на 20% менша за Нептун, але в три рази більша за Землю і в 20 разів важча. Температура її поверхні досягає тисячі градусів Цельсія. Вона робить оберт навколо своєї зірки за 1,3 земних дні.

NGTS-4b виявилась дуже унікальною планетою

Як повідомили вчені, це перша планета таких розмірів, яка була знайдена так близько до зірки у так званій "нептуновській пустелі". В цьому регіоні об'єкти піддаються впливу випромінювання, тож більшість планет не може зберегти свою газову атмосферу. Однак, у NGTS-4b вона є.

Як планеті вдалось зберегти атмосферу? Як припускають вчені, NGTS-4b опинилася в "нептуновській пустелі" нещодавно. Ще один варіант – планета була настільки великою, що її атмосфера просто досі перебуває в процесі випаровування.

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Теги: Новини Техно Техно Космос
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