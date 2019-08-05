Вчені виявили цікавий факт про Чумацький шлях

Польські вчені припускають, що Чумацький шлях має зовсім іншу форму, ніж та, до якої всі звикли. Принаймні, про це свідчить останнє дослідження астрономів з Варшавського університету.

Нове дослідження показало, що галактика Чумацький Шлях має вигнуту та скручену форму, а не пласку, як вважалося раніше, про це повідомляє BBC.

Читайте також: Астрономи виявили планету, що випаровується

Аналіз найяскравіших зір у галактиці показує, що вони не лежать на плоскій площині, як показано в академічних текстах та науково-популярних книгах. Астрономи з Варшавського університету припускають, що він, можливо, змінив звичну форму через минулі взаємодії з довколишніми галактиками.



Нова тривимірна карта опублікована в журналі Science

Популярне зображення Чумацького шляху як плаского диска засноване на спостереженні 2,5 мільйони зірок з 2,5 мільярди тих, які вірогідно наповнюють галактику. Тож її художнє зображення – це грубе узагальнення реальної форми. Внутрішня структура та історія Чумацького Шляху ще не дуже зрозуміла, частково тому, що вимірювати відстані до зірок у зовнішніх районах нашої галактики надзвичайно важко — каже доктор Дорота Шкроврон з Варшавського університету.

Як проходило дослідження

Щоб отримати більш точну картину, доктор Скоурон та її колеги вимірювали відстані деяких найяскравіших зірок Чумацького Шляху, які називаються змінними зорями Цефеїди. Це масивні та молоді зірки, які горять в сотні, якщо не тисячі, разів яскравіше, ніж наше Сонце. Вони можуть бути настільки яскравими, що їх можна спостерігати на самому краю галактики.

Мало того, вони також пульсують через рівні проміжки часу зі швидкістю, яка безпосередньо пов'язана з їх яскравістю.

Більшість зірок були визначені експериментом оптичного гравітаційного лінзування (OGLE) в обсерваторії Лас Кампанас (LCO) в південній чилійській пустелі Атакама. Член команди OGLE Пшемек Мроз зазначив, що результати були дивовижними.



Варшавський телескоп і цефеїди Чумацького Шляху, виявлені результатами опитування OGLE

Наші результати показують, що Галактика Чумацького Шляху не є плоскою. Вона витягнута і скручена далеко від галактичного центру. Викривлення, можливо, сталося через минулі взаємодії із супутниковими галактиками, міжгалактичним газом або темною речовиною (невидимий матеріал, присутній у галактиках, про яких мало відомо) – розповідають науковці.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно