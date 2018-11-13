Велика покупка Microsoft: корпорація придбала студію-розробника гри Fallout

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Microsoft придбала студію-розробника Fallout
Microsoft придбала студію-розробника Fallout / Фото з вільних джерел

Ігровий підрозділ Microsoft поповнив свої кадри кількома гучними персонами. Компанія оголосила про купівлю двох компаній – inXile Entertainment та Obsidian Entertainment.

Про це повідомляє 4PDA.

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Перша, inXile Entertainment, подарувала світу Wasteland 2. Друга, Obsidian Entertainment, проклала шлях до сердець фанів Fallout своєю New Vegas. Тепер обидва колективи будуть працювати під керівництвом величезної корпорації, однак про втрату незалежності мови не йде.

На вихідних з розмахом пройшов захід X018, де його організатори зробили безліч оголошень. Серед них була і новина про дві великі угоди, укладених з inXile і Obsidian. Незважаючи на поглинання, вони продовжать самостійну роботу, але вже з ресурсами і грішми свого власника.

Нові учасники Microsoft Studios отримають підтримку і свободу для реалізації творчих амбіцій, так що в майбутньому геймерів чекає ще більше рольових ігор.

Брайан Фарго
Брайан Фарго

Брайан Фарго – засновник inXile і співавтор Wasteland і Fallout, розповів, що дуже радий можливостям, які перед ним відкрилися. Угода забезпечить його компанії достатньо коштів і часу для майбутніх проектів. Зазначимо, що вже зараз студія трудиться над Wasteland 3, і це лише початок: колектив продовжить створювати RPG.

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Команда Obsidian теж виступила із заявою. Авторами Pillars of Eternity і Fallout: New Vegas (серед яких багато людей, які доклали руку до оригінальної пост'ядерної дилогії) керують аналогічні мотиви. Великий партнер забезпечить фінансову підтримку, завдяки чому розробники зможуть повністю віддатися улюбленій справі.

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Теги: Техно Інтернет Ігри Microsoft
Джерело: Техно
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