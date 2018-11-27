Viber запустив унікальний чат

У месенджері Viber застосували перший в світі чат, який може об’єднати мільярд користувачів. Як заявили розробники, будь-який користувач месенджера може створити таку спільноту.

Про це повідомляє Phonearena.com.

Чат можна створити для будь-яких цілей, починаючи з фан-клубу улюбленого виконавця музики і закінчуючи популярними темами, такими як подорожі, спорт, ігри тощо.

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Приєднатись до цього чату можна в один клік – просто перейшовши за посиланням. Також усі учасники спільноти можуть отримати доступ до повної історії чату, починаючи з моменту його створення.

Ще одна корисна функція у цьому чаті – адміністратори груп зможуть закріплювати важливі повідомлення вгорі чату.

Viber запустив чат з найбільшою кількістю учасників у світі

Новий чат вже доступний у найновішій версії месенджера на Android та iOS.

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