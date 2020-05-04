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Віддаю себе Марсу і Землі, – Маск таки продає свої маєтки

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Ілон Маск дотримався обіцянки
Ілон Маск дотримався обіцянки / theverge.com

CEO компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск таки дотримав свого слова та виставив на прода два своїх маєтки загальною вартістю в 39,5 мільйона доларів.

Як раніше повідомляв 24 канал, 1 травня Маск заявив у Twitter, що планує збути "майже все, що має у власності". І, схоже, бізнесмен дотримає слова Business Insider.

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Деталі про продаж

На сайті купівлі-продажу нерухомості Zillow вже з’явилися оголошення про продаж двох маєтків Маска.

Один із будинків – це маєток Бел-Ейр з площею 1500 квадратних метрів. Там 7 спалень, двоповерхова бібліотека, басейн і тенісний корт. Маск придбав за 17 мільйонів доларів, а зараз продає майже вдвічі більше – за 30.

Інший маєток, виставлений на продаж, має 256 квадратних метрів. До Маска він належав американському актору Джину Вайлдеру. Зараз Маск продає будинок за 9,5 мільйона доларів.

Чому продає

Насправді, достовірно невідомо. Маск заявив, що продасть майже все, що є у його власності.

"Не треба мені грошей. Віддаю себе Марсу і Землі. Власність лише тягне тебе вниз", – написав бізнесмен.

До речі, того ж дня Маск написав у Twitter, що ціна акцій компанії Tesla "занадто велика". Через це вони впали на 9% – це майже 13 мільярдів доларів.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Ілон Маск Новини Техно IT-бізнес Техно
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