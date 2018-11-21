Відео дня: Apple випустила неймовірний мультфільм до Різдва

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Apple випустила неймовірний мультфільм до Різдва
Apple випустила неймовірний мультфільм до Різдва / Фото з вільних джерел

В очікуванні різдвяних та новорічних свят компанія Apple випустила мультфільм під назвою Share Your Gifts. Звісно, новий ролик – це реклама MacBook, проте від цього мультфільм не втрачає своєї чарівності.

Відповідне відео опублікували на офіційному YouTube-каналі Apple.

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Відзначимо, "рекламність" в мультфільмі ненав'язлива і обмежена лише логотипом Apple на кришці MacBook.

Мультфільм витриманий в стилі Pixar і розповідає історію про дівчину, зайняту якоюсь творчістю на MacBook. Проте головна героїня залишає свої творіння при собі, а єдиним свідком її творчості до певного часу є її собака.

Зрештою собака докладає свою лапу до "випадковості", яка призводить до того, що творчість дівчини розлітається і потрапляє в руки перехожих, які зі схваленням на нього реагують.

Мультфільм від Apple Share Your Gifts – дивіться відео

 

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Теги: Техно Інтернет Apple
Джерело: Техно
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