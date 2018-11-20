Відео дня: незадоволений фанат гри Fallout 76 розтрощив магазин

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Незадоволений фанат гри Fallout 76 розтрощив магазин: відео
Незадоволений фанат гри Fallout 76 розтрощив магазин: відео / Фото з вільних джерел

У США незадоволений геймер захотів повернути свою копію гри Fallout 76. Після того, як продавці магазину повідомили йому, що він не може повернути свої гроші за примірник, хлопець розтрощив магазин.

Про це повідомляє Dexerto.

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Інцидент трапився в магазині Gamestop в Північній Кароліні. Працівник магазину повідомив хлопцю, що він не зможе отримати тільки кредит в магазині через сувору політику повернення, але він зможе використовувати цей кредит для покупки іншої гри з магазину.

Я нічого не можу з цим вдіяти,
– наголосив продавець.

Проте щойно працівник Gamestop відволікся на іншого клієнта, невдоволений власник нової частини Fallout вдарив по купі коробок. Потім хлопець перевернув ще одну стійку із мережевими картами для Xbox Live і PlayStation Network, а далі перейшов на полиці із іграми.

Відзначимо, що реліз гри Fallout 76 пройшов не так гладко, як очікувала студія Bethesda. Критики і прихильники були розчаровані різними помилками і проблемами продуктивності. Шанувальники сподіваються, що чергове оновлення розміром допоможе вирішити ці проблеми, хоча патч, схоже, вийшов занадто пізно для незадоволеного шанувальника Fallout з відео.

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Теги: Техно Ігри
Джерело: Техно
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