Відома дата анонсу нових консолей PlayStation та Xbox

Аналітик Льюїс Ворд повідомив очікувану дату анонса ігрових консолей PlayStation 5 та Xbox. За словами експерта, робочі версії пристроїв вже готові до серійного виробництва, проте представлять новинки лише в 2020 році.

Про це повідомляє 4PDA.

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Рішення випустити ігрову консоль лише через рік на Е3 пов'язано з тим, що виробникам потрібно заздалегідь забезпечити приставки достатньою кількістю ігрових релізів.

Раніше інсайдери повідомляли, що робочі зразки PlayStation 5 вже надійшли в розпорядження багатьох центрових студій, які працюють над AAA-ексклюзивами. Також була опублікована інформація про різні ревізії майбутніх консолей Xbox.

Відзначимо, наразі Sony і Microsoft термінів запуску приставок нового покоління не називають.

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