Відомий геймдизайнер йде з індустрій ігор
Відомий геймдизайнер та автор культової серії ігор Unreal Кліфф Блезінскі вирішив назавжди покінчити із інтерактивними розвагами. Судячи з усього, низка останніх провалів колись головної зірки ігрової індустрії не минула непоміченою.
Про це повідомляє 4PDA.
Читайте також: Українець отримав 20 тисяч доларів за виявлення уразливості у Steam
Після провалу мультиплеерного шутера LawBreakers, "королівської битви" Radical Heights і закриття власної студії Boss Key Productions, від Блезінскі деякий час нічого не було чутно. Але його недоброзичливці не забули гуру індустрії, продовжуючи постійно писати йому в Twitter.
Постер гри Gears of War, яку розробив Блезінскі
В ході однієї з перепалок з розчарованим шанувальником, що не одержав повернення коштів за LawBreakers, геймдизайнер розповів, що всупереч думці багатьох він не купається в грошах. Більш того, творець Gears of War заявив, що більше ніколи не повернеться до розробки ігор.
Я платив зарплату своїм співробітникам і компенсував їх медичну страховку навіть через кілька місяців після закриття студії. Це дозволило їм дбати про свої сім'ї. Сам я особисто не отримував зарплату протягом двох років. Мені сумно, але це ще одна причина, по якій я ніколи більше не зроблю ще одну гру,
– написав у Twitter Кліфф Блезінскі.
Втім, цією заявою творець Unreal і Gears of War мало кого здивував, адже в 2012 році він уже йшов у відставку, після чого повернувся через два роки, анонсувавши LawBreakers. Можливо, геймдизайнер просто піддався емоціям, і в майбутньому Кліфф знову влаштує тріумфальне повернення.
Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно