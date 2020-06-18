2020 став роком викликів для бізнесу та змусив шукати нові тенденції для роботи. Одним із нововведень стало зростання онлайн-комунікацій. Це і спілкування всередині команди, ділові переговори з партнерами, укладання угод онлайн, конференції, вебінари тощо.

Як адаптуватись до нових умов та налагодити успішні онлайн-комунікації 24 каналу розповів менеджер з розвитку бізнесу персональних корпоративних систем Lenovo Сергій Горохов.

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Унікальність комунікації онлайн

Література і підручники з діловим переговорам вчать, як організовувати зустрічі, яким повинен бути зовнішній вигляд перемовника, які пози займати під час розмови та багато іншого. Але більшість з цих порад не працюють при комунікації в режимі онлайн.

Чим цінні звичайні зустрічі? Крім вербального спілкування, співрозмовники свідомо і несвідомо звертають увагу на невербальні знаки, формуючи образ співрозмовника. Залежно від цього, в гіпоталамусі синтезуються гормони окситоцин і вазопресин, які впливають на такі поведінкові прояви як довіру, щедрість, прихильність. Вчені провели безліч експериментів, які продемонстрували, що рівень цих гормонів не підвищується, якщо людина комунікує з роботом або чат-ботом.



Менеджер Lenovo Сергій Горохов / Фото: пресслужба Lenovo

Якщо ви ведете розмову з людьми через засоби віддаленого зв'язку, то варто її максимально «оживити». Перевірте вебкамеру, мікрофон - вони мають працювати якісно та стабільно.

Є приклади, коли віддалено проводять збори акціонерів великих корпорацій, урядові засідання, важливі переговори тощо.

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Раніше при виборі персональної техніки для співробітників, компанії вкрай рідко звертали увагу на мультимедійні характеристики.

Однак, в нових реаліях від того, наскільки ефективно співробітник веде комунікацію віддалено, може залежати ефективність вирішення найсерйозніших завдань, які раніше можна було здійснити лише офлайн.

Як обрати пристрій для ефективної онлайн-комунікації

Віддавайте перевагу мобільним рішенням (ноутбуки, пристрої 2-в-1), тоді співробітник зможе вести комунікацію, де б він не перебував.

Вебкамери сучасних ноутбуків відмінно справляються з відеозв'язком, транслюючи зображення в HD (1280x720 пікселів). Цього достатньо для якісної картинки, але при необхідності можна докупити зовнішню Full HD (1920x1080 пікселів) або 4К (3840x2160 пікселів) вебкамеру.

Варто придбати гарнітуру. Вибирайте бездротові навушники з функціями активного шумозаглушення (ANC), мінімізації шуму навколишнього середовища (ENC) і вбудованим мікрофоном. Звертайте увагу на час автономної роботи бездротової гарнітури, важливо, щоб навушниками можна було користуватися робочий день без додаткової підзарядки. Чутливість повинна бути вище 100 дБ, а частотний діапазон в межах 20-20000 Гц. Такі характеристики дозволять насолодитися якісним і об'ємним звуком.

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Якщо ж ви не хочете чи не можете купити якісну гарнітуру, то варто приділити увагу аудіосистемі лептопа. Досягти ефекту присутності можна за допомогою комбінації з чотирьох динаміків з підтримкою Dolby Atmos і чотирма отворами мікрофонів. Завдяки такому поєднанню, ви отримаєте об'ємне звучання і навіть на час зможете забути, що спілкуєшся зі співрозмовником не особисто, а онлайн.