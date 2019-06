Випустили новий додаток для "видалення" людей із фото

Часто при зйомці на смартфон на фото потрапляють сторонні люди, а це може зіпсувати красивий кадр. Тому розробники із колективу Do Something Good представили чудовий спосіб "видалення" небажаних персонажів за допомогою самого смартфона.

Що відомо про новий додаток? Як повідомляє Artnome, в основі роботи мобільного додатку під назвою Bye Bye Camera лежить класифікатор об'єктів YOLO (You Only Look Once), який точно визначає контури людської фігури.

Після автоматичного визначення і видалення "зайвого елемента" нейромережа "домальовує" відсутні елементи фону за допомогою інструменту для контекстно-залежної заливки.

Багато хто запитував нас, чи можемо ми реалізувати цю функцію. Але для нас ця програма не є утилітарною в класичному розумінні. Це художній інструмент і в кінцевому результаті витвір мистецтва – додаток для постлюдської епохи,

– зазначив один з розробників, відомий під псевдонімом Damjanski.

Дата виходу. Додаток Bye Bye Camera вже доступний для власників iOS-гаджетів в магазині App Store. Дата релізу Android-версії не оголошена.

