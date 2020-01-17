Виробник "айфонів" займеться випуском електрокарів

Foxconn, на заводах якого виробляються гаджети Apple, заявив про готовність до початку виробництва електромобілів для ринку Китаю. Розробка почнеться не з нуля – допомагати компанії буде концерн Fiat Chrysler, який має великий досвід в автомобілебудуванні.

Основний акцент майбутні партнери зроблять на спільну розробку електромобілів. Обидві компанії офіційно оголосили, що в повноваження Fiat Chrysler (FCA) увійде виробництво кузовних елементів та збирання, а завдання Foxconn полягатиме у створенні електроніки і програмного забезпечення майбутніх новинок, повідомляє The Verge.

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Обидві сторони протягом декількох місяців вели активні переговори. Наразі контракт між корпораціями не підписаний, але галузеві джерела запевняють, що це "питання декількох днів".

Нові гравці на ринку електромобілів

FCA, до складу якої входять такі бренди, як Jeep і Dodge, вкрай зацікавлена ​​в налагодженні подібного виробництва, оскільки на ринку електромобілів концерн значно відстає від конкурентів. Ринок Китаю – один з найдинамічніших за частиною переходу населення на електротранспорт. У 2019 році він зріс на 6%, попри загальне зниження продажів електрокарів на 8% в порівнянні з 2018 роком.

Аналітики впевнені, що в наступні десять років китайський ринок електромобілів обійде за оборотом ринки Європи і США. Прогноз голови Foxconn Янга Лю наступний: якщо FCA і Foxconn займуться виробництвом електромобілів для Китаю, не виключено, що частка виторгу від цього проєкту в сумарному обсязі продажів фабрики складе близько 10%.

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