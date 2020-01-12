Віртуальна реальність може спотворювати спогади

Японські вчені виявили, що при використанні активної VR спогади формуються гірше, ніж при простому перегляді відеозаписів. Причини цього явища до кінця незрозумілі, проте воно може стати серйозною перешкодою для широкого використання перспективної технології.

В останні роки технології віртуальної реальності розвиваються бурхливими темпами. VR-гарнітури вже стали звичним явищем, а незабаром їм на зміну можуть прийти легкі й компактні окуляри. Багато хто сподівається, що технологія не тільки подарує людству нові форми розваг, але й зробить освіту більш ефективною.

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Однак свіже дослідження команди з Технічного університету Тойохасі і Токійського університету, про який розповідає Eurek Alert, змушує засумніватися в освітніх перспективах VR.

Головна проблема VR

Автори провели експеримент, учасників якого розділили на дві групи. Піддослідним з першої належало надіти гарнітуру і самостійно пройтися віртуальною картинною галереєю. Люди з другої групи дивилися відеозапис такої ж прогулянки на дисплеї – тобто не могли впливати на маршрут.

Потім всі учасники пройшли тест на запам'ятовування побаченого. Ті, які досліджували музей у VR за допомогою гарнітури, впоралися з ним гірше.

Таким чином, команда вперше виявила, що при використанні активної віртуальної реальності візуальні спогади формуються гірше. З чим це пов'язано, поки неясно. Можливо, посилене відчуття занурення перевантажує мозок та заважає нормальній роботі пам'яті.

Автори відзначають, що їх відкриття слід враховувати при спробах використовувати VR в ролі освітнього інструмента.

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