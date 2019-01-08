Визначили найдорожчу компанію у світі

Видання Bloomberg оприлюднило рейтинг найдорожчих компаній у світі. На першому місці опинилась компанія Amazon.com, заснована Джеффом Безосом.

Як пише агентство Bloomberg, вартість компанії Безоса оцінюють у 797 мільярдів доларів.

На другому місці компанія Microsoft Corp, яка оцінена у 789 мільярдів доларів. Третьою у рейтингу найдорожчих стала дочірня компанія Google - Alphabet. Її ринкова вартість - 745 мільярдів.

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Корпорація Apple займає лише 4 сходинку, коштуючи 702 мільярдів доларів.

Як відомо, раніше засновник компанії Amazon.com Джефф Безос був визнаний найбагатшою людиною на планеті.

Що відомо про Amazon.com? Це один із перших інтернет-магазинів, заснованих у 1994 році. Спочатку сервіс продавав лише книги, тож довгий час ресурс асоціювався саме з літературою. Зараз компанія активно впроваджує новітні технології та штучний інтелект. Наприклад з 2016 року компанія використовує доставку дронами.

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