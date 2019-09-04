Визначили найпотужніші смартфони серпня 2019

Китайські виробники щомісячно представляють одразу кілька нових смартфонів. Місцевий аналог популярних бенчмарків AnTuTu та Geekbench публікує список найпродуктивніших смартфонів серед новинок.

На першій сходинці серпневого рейтингу найпотужніших смартфонів розташувався Nubia Z20, оснащений відразу двома дисплеями. Результат флагмана – 450 040 балів.

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Друге місце дісталося найдоступнішому з нині представлених 5G-смартфонів – iQOO Pro 5G, який набрав 449 826 балів.

Замикає трійку лідерів Samsung Galaxy Note10+ 5G з показником в 433 667 балів.

#Xiaomi #Samsung #top #Top10

August released new mobile phone performance list.

Top flagship competition, the #NubiaZ20 with a high score of 450k points, won the top position of the new machine in August. The #RedmiNote8Pro equipped with MediaTek #G90T has more than 230k run. pic.twitter.com/58EtkHAO6M — Xiaomishka (@xiaomishka) September 2, 2019

Вся вісімка рейтингу найпотужніших смартфонів серпня виглядає так:

Nubia Z20 – 450 040 балів. iQOO Pro 5G – 449 826 балів. Samsung Galaxy Note10+ 5G – 433 667 балів. Samsung Galaxy Note10 – 415 680 балів. Pioneer X1 – 410 137 балів. Meizu 16s Pro – 404 099 балів. Redmi Note 8 Pro – 235 110 балів. Redmi Note 8 – 179 892 бали.

Самартфони Redmi. Обидві новинки Redmi виявилися найменш продуктивними смартфонами в силу того, що не позиціонуються як флагманські.



Самартфони Redmi посіли останні сходинки у рейтингу найпотужніших смартфонів

З відривом майже в 200 тисяч балів на сьомому рядку розмістився Redmi Note 8 Pro, побудований на базі процесора MediaTek Helio G90T. На останній сходинці – модель Redmi Note 8 з платформою Snapdragon 665.

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