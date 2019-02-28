Volvo представила конкурента електрокара Tesla Model 3

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Volvo Polestar 2: особливості нового електрокара
Volvo Polestar 2: особливості нового електрокара / Autoweek

Компанія Volvo в рамках бренду Polestar представила свій повністю електричний автомобіль Polestar 2. Виробник стверджує, що новий автомобіль стане конкурентом для Tesla Model 3 Ілона Маска.

Як повідомляє 4PDA, седан розроблений у співпраці з Google – в ньому використовується спеціальна версія операційної системи Android з інтегрованими сервісами пошукового гіганта.

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Характеристики. Polestar 2 забезпечили двома електромоторами потужністю 300 кВт (близько 408 кінських сил), які видають 660 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 60 миль / год (майже 100 км/год) займає менше 5 секунд.

Volvo Polestar 2
Volvo представила електрокар Polestar 2

Ємність акумулятора Polestar 2 становить 78 кВт / год, чого, по завіреннях виробника, вистачає на запас ходу в 440 кілометрів. Для порівняння, Tesla Model 3 за ціною від 42 900 доларів має задній привід і запас ходу в 420 кілометрів. Дорожчі моделі Tesla за 70 000 доларів вже йдуть з повним приводом, запасом ходу 500 кілометрів і розгоном до "сотні" за 3,5 секунди.

Volvo Polestar 2 
Управління Volvo Polestar 2 здійснюється за допомогою сенсорного дисплея

Volvo Polestar 2
Volvo Polestar 2 має інтегровані сервіси Google

Управління. Кнопка запуску двигуна інтегрована безпосередньо з водійським кріслом. Таким чином, автомобіль автоматично запускається, коли в нього сідає власник. Управління здійснюється через 11-дюймовий сенсорний дисплей, на який виводяться дані про електрокар та інтегровані сервіси Google: Google Maps, Google Play Music і Google Assistant з можливістю голосового управління.

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Підтримується підключення пристроїв на Android та iOS. Крім того, саме смартфон виступає в ролі Bluetooth-ключа для відкриття Polestar 2.

Volvo Polestar 2
Масове виробництво Volvo Polestar 2 запланували на 2020 рік

Дата випуску та ціна. Старт виробництва Polestar 2 запланований на 2020 рік. Протягом 12 місяців буде доступна тільки версія Launch Edition з повним приводом за ціною від 63 000 доларів. Згодом ціна на автомобіль знизиться до 45 000 доларів за базову комплектацію.

Придбати електрокар через офіційний сайт компанії можна буде в Китаї, США, Канаді, Великобританії, Німеччині, Нідерландах, Норвегії, Швеції та Бельгії.

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Теги: Техно Новини Техно Штучний інтелект Авто Volvo Tesla Google
Джерело: 24 Канал
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