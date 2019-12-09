WhatsApp отримав нові функції та перестав розряджати смартфони

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WhatsApp отримав утримання дзвінків та нагадування / Скріншот

Розробники WhatsApp випустили оновлення для Android та iOS версій популярного месенджера. Окрім вгамованої ненажерливості додаток отримав кілька нових функцій, мета яких спростити життя користувачів під час щоденного спілкування.

Розробники запевняють, що оновлена ​​версія WhatsApp більше не призводить до надмірного енергоспоживання, раціонально використовуючи системні ресурси гаджетів.

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Утримання дзвінків

Ще одним нововведенням стала підтримка функції очікування виклику для аудіодзвінків – під час іншого дзвінка користувач може відповісти на новий виклик, утримуючи першого співрозмовника на лінії.

Нагадування

Великою зміною в роботі месенджера стала поява нагадувань. У партнерстві з популярним планувальником Any.do, була додана функція Reminders, яка інтегрована прямо в список чатів. З її допомогою можна створювати завдання простим повідомленням в діалозі з ботом Any.do, який нагадає про подію в установлений термін.


Встановити нагадування можна за допомогою бота

Передбачена і можливість перенаправлення повідомлень інших користувачів для встановлення нагадування.

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Автор: Михайло Года
Теги: Техно Ґаджети Новини Техно Додатки
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