Windows 10 отримає нову корисну функцію: деталі

Ще з дня виходу першої версії операційної системи Windows 10 користувачі могли встановити на панель задач спеціальний рядок пошуку. До недавнього часу за допомогою цієї функції можна було віднайти лише файли на ком'ютері, однак Microsoft вирішила це змінити.

Що вдімо про оновлення

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Оновлений ​​рядок пошуку дозволить шукати не тільки файли на жорсткому диску, а й потрібну інформацію в інтернеті. В якості пошукової системи за умовчанням Microsoft вибрала Bing, повідомляє SlashGear.

Міні-браузер передбачає можливість пошуку новин, проведення елементарних математичних розрахунків і виконання інших операцій без необхідності відкриття стороннього додатка.



В рядку пошуку Windows 10 можна шукати інформацію в інтернеті

У новому рядку пошуку передбачена навіть можливість візуального пошуку по зображеннях, які можна попередньо обрізати перед відправкою.

Для чого це роблять

Таким чином Microsoft не тільки прагне розширити функціональність панелі завдань, а й популяризує власні продукти Bing та браузер Edge, які користувачі використовують значно рідше сторонніх рішень. Новий пошук буде доступний користувачам Windows 10 за замовчуванням.



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Доступність

Зараз зазначені функції доступні англомовним користувачам десктопної ОС, про доступність нового рядка пошуку в інших регіонах буде оголошено пізніше.

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