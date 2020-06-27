Xiaomi продовжує розширювати асортимент фірмових побутових проєкторів. Черговою новинкою бренду став ґаджет під назвою Wanbo T2 Free Projector, який з'явився на краудфандінговой майданчику Youpin.

Модель з підтримкою Full HD примітна компактними габаритами, можливістю роботи зі 120-дюймовими екранами і доступним цінником, повідомляє gizmochina.

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Особливості компактного проєктора

У невеликому корпусі Wanbo T2 Free Projector розмістилася LED-лампа з заявленим ресурсом роботи до 20 000 годин. Як запевняє виробник, діагональ проєкції новинки становить від 40 до 120 дюймів, при цьому сам ґаджет необхідно розміщувати на відстані від 1,5 до 3 метрів від екрану відповідно.

Фото Wanbo T2 Free Projector

Можливості оптики пристрою включають функцію корекції спотворень в діапазоні ± 40°. Особливістю моделі також стало використання повністю закритого блоку оптики, завдяки чому виключається потрапляння пилу на лінзу і, як наслідок, погіршення якості зображення. Крім того, вендор оснастив пристрій технологією дифузного віддзеркалення, що забезпечує м'які і природні кольори картинки.

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Wanbo T2 Free Projector оснащений парою динаміків потужністю 3 Вт. Всередині пристрою передбачено кулер, що відводить тепло від лампи та дисплея, а перелік інтерфейсів проєктора включає роз'єми HDMI, AV, USB і 3,5-мм аудіопорти.

Ціна

Вартість Wanbo T2 Free Projector на етапі збору коштів становить 85 доларів (2 267 гривень).