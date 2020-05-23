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Xiaomi готується заткнути за пояс Samsung і Huawei своїм гнучким смартфоном

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Ілюстративне фото
Ілюстративне фото / headtopics

Рік тому компанія Xiaomi продемонстрував прототип смартфона, екран якого згинається в двох місцях. Минулого місяця з'явилися відомості про те, що Xiaomi представить гнучкий телефон у другій половині 2020 року. Очікується, що смартфон буде схожий на аналогічні ґаджети Samsung Galaxy Z Flip і Motorola RAZR 2019.

Нещодавно опублікований патент Xiaomi демонструє, що цей складаний телефон також може отримати поворотну камеру. Фахівці з LetsgoDigital показали зображення ґаджета, які вказані в патенті.

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Яким буде гнучкий смартфон Xiaomi

Зображення в патенті підтверджують, що горизонтально розташована система камер може обертатися, що робить її більш універсальною у використанні.


Схематичні зображення механізму роботи камер


Саме такий вигляд може мати майбутній гнучкий смартфон Xiaomi

Раніше ходили чутки, що Xiaomi хотіла б використовувати такий же екран із захисним ультратонким склом, як в Samsung Galaxy Z Flip.

Варто зазначити, що гнучкі смартфони Samsung та Motorolla, які виробники реалізували у вигляді "жабок", коштують не дешево. Серед іншого вони страждають на часті поломки пов'язані з роботою гнучких дисплеїв та шарнірного механізму. Крім того гнучкі дисплеї чутливі до низьких температур і швидко виходять з ладу.

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Саме тому, Xiaomi повинна врахувати всі недоліки технології і випустити на ринок смартфон, здатний конкурувати з аналогами. Можливо саме майбутній смартфон компанії стане справді масовим продуктом з гнучким дисплеєм, який можна буде купити за розумні гроші не переймаючись, що телефон вийде з ладу незадовго після покупки.

Автор: Михайло Года
Теги: Техно Новини Техно Ґаджети Xiaomi Samsung Смартфони Motorola
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