Компанія Xiaomi не припиняє дивувати нас цікавими розробками. наразі виробник працює над цікавою TV-приставкою Mi TV Stick. Вона вирізняється напрочуд компактними розмірами.

Як передає Gizmochina, компанія Xiaomi опублікувала офіційний тизер, присвячений Mi TV Stick.

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Що ще відомо

Як можна побачити на знімку, розмір приставки не перевищує параметрів звичайної флешки. Також у комплект виробник додасть пульт ДУ, який отримав деякі зміни порівняно з попередньою моделлю.

Mi TV Stick: компактні розміри вражають / Фото: gizmochina.com

За чутками, компактні розміри не потребували змін технічних характеристик – вони будуть ідентичні до тих, які отримала попередня версія Xiaomi Mi Box S.

Тобто новий пристрій отримає чотирьохядерний процесор Amlogic S905X у парі з 2 ГБ оперативної пам'яті і вбудований накопичувач об'ємом 8 ГБ. Новинка буде оснащена портом USB Type-A і слотом для карт пам'яті microSD.

Пульт отримав виділені кнопки для запуску сервісів Netflix і Amazon Prime Video, а також голосового помічника Google Assistant.

Ціна

Витоки також називають приблизну вартість майбутньої новинки. В Китаї вона може коштувати 79 доларів (2100 гривень).