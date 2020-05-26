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Xiaomi представила Redmi 10X і Redmi 10X Pro – бюджетні смартфони з 5G: характеристики та ціни

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Xiaomi Redmi 10X і Redmi 10X Pro: характеристики та ціни
Xiaomi Redmi 10X і Redmi 10X Pro: характеристики та ціни / Xiaomi

Минулого тижня на презентації у Китаї Xiaomi представила кілька нових гаджетів. Серед них було представлено дві моделі: Redmi 10X і Redmi 10X Pro, які доповнили лінійку 5G-смартфонів.

24 канал детально ознайомився з характеристиками та цінами на нові 5G смартфони від Xiaomi.

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Особливості Redmi 10X і Redmi 10X Pro

Обидва смартфони оснащені AMOLED-матрицями з діагоналлю 6,57-дюйма та частотою 180 Гц – така ж встановлена в Mi 10 Youth Edition. Обсяг батареї теж однаковий – 4520 мАг, але швидкість зарядки різна. Обидва смартфони працюють на процесорі MediaTek Dimensity 820 – новий чіп компанії, що є конкурентом Snapdragon 765G. Інші характеристики відрізняються.

Технічні характеристики Redmi 10X і Redmi 10X Pro

  • Дисплей
    6,57", AMOLED, FullHD+ 6,57", AMOLED, FullHD+
  • Процесор
    MediaTek Dimensity 820 MediaTek Dimensity 820
  • Основна камера
    48 Мп+8 Мп (ширококутник)+2 Мп (сенсор глибини) 48 Мп+8 Мп (3х оптичний зум)+8 Мп (ширококутник)+5 Мп (макро)
  • ОС
    Android 10 (MIUI 12) Android 10 (MIUI 12)
  • Пам'ять
    6/8 ГБ ОЗП, 64/128 ГБ ПЗП 8 ГБ ОЗП, 128/256 ГБ ПЗП
  • Батарея
    4520 мАг (22,5 Вт) 4520 мАг (30 Вт)
  • Фронтальна камера
    16 Мп 20 Мп
  • Зв'язок
    5G, LTE, VoLTE, Dual Band Wi-Fi, GPS, Type-C, 3,5 мм mini-jack, ІК-датчик 5G, LTE, VoLTE, Dual Band Wi-Fi, GPS, Type-C, 3,5 мм mini-jack, ІК-датчик, NFC

Сканер відбитків пальців розташований під екраном, фронтальна камера в краплеподібному вирізі в дисплеї. Заявлена підтримка подвійний SIM і обидві одночасно можуть працювати в 5G. NFC отримала лише Pro-версія.

Фото Redmi 10X і Redmi 10X Pro

 

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Ціна

Продажі Redmi 10X і Redmi 10X Pro 5G в Китаї стартують 1 червня.

Вартість:

  • Redmi 10X (6+64 ГБ) – 1 599 юанів (6 019 гривень);
  • Redmi 10X (6+128 ГБ) – 1 799 юанів (6 772 гривень);
  • Redmi 10X (8+128 ГБ) – 2 099 юанів (7 901 гривень);
  • Redmi 10X Pro (8+128 ГБ) – 2 299 юанів (8 654 гривень);
  • Redmi 10X Pro (8+256 ГБ) – 2 599 юанів (9 783 гривень).
Автор: Михайло Года
Теги: 5G Xiaomi Новини Техно Смартфони Техно
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