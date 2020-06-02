Китайський техногігант Xiaomi продовжує розвивати лінійку фірмової побутової техніки. Черговою новинкою бренду напередодні літнього сезону став вертикальний кондиціонер під назвою Xiaomi 3HP. Пристрій виконаний у вигляді колони і здатен забезпечувати рівномірну подачу охолодженого повітря кімнатою.

24 канал ознайомився з характеристиками та особливостями приладу, який Xiaomi вчасно анонсувала перед літнім сезоном.

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Особливості вертикального кондиціонера Xiaomi 3HP

Згідно зі специфікацією, прилад розрахований на охолодження приміщення площею від 10 до 20 квадратних метрів. Завдяки "листовим" лопатям, спеціальній конструкції та функції "м'якого вітру" Xiaomi 3HP забезпечує рівномірний розподіл холодного повітря кімнатою з мінімальною турбулентністю. Зокрема, вендор рекомендує пристрій для встановлення у спальні або кабінеті.



Кондиціонер вже можна купити в китайських онлайн-магазинах

Інверторний компресор з електронними розширювальними клапанами для керування дроселем дозволяє знизити рівень шуму при роботі новинки, яка також вирізняється високою енергоефективністю – виробник відносить пристрій до обладнання класу A.

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Ціна Xiaomi 3HP

Кондиціонер Xiaomi 3HP вже доступний для замовлення в китайських інтернет-магазинах за ціною 841 долар (22 533 гривні).