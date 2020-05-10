Xiaomi анонсувала універсальний вентилятор з функцією зволожувача

Напередодні літнього сезону Xiaomi анонсувала кампанію зі збору грошей на оригінальний багатофункціональний вентилятор-трансформер EDON. Модель цікава тим, що може використовуватися і як настільний, і як підлоговий варіант, а також в ролі зволожувача повітря.

Кампанія зі збору інфестицій, як прийнято, проходить на краудфандинговій платфомі Xiaomi Youpin.

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Оголошені характеристики вентилятора

Завдяки рухомій телескопічній конструкції переміщати робочий блок вентилятора можна на 360° вгору і вниз, а також на 120° вліво або вправо. За рахунок вбудованого акумулятора місткістю 8000 мАг прилад здатний пропрацювати до 15 годин без підключення до розетки. За заявою виробника, EDON отримав потужний двигун, що розкручує лопаті пристрої до швидкості 3000 оборотів в хвилину.

Головна особливість EDON полягає в тому, що його можна встановити як на підлогу, використовуючи комплектну телескопічну трубку, так і розмістити на столі. В конструкції пристрою передбачений резервуар для води, завдяки чому гаджет можна використовувати в якості зволожувача.



EDON також можна зручно скласти для зберігання або транспортування

Для управління вентилятором в комплекті пропонується пульт дистанційного керування з радіусом дії до 80 метрів. Крім того, на корпусі EDON передбачені сенсорні клавіші, що регулюють режим роботи і швидкість обертання вентилятора.

Фото вентилятора Xiaomi EDON

Ціна

Вартість багатофункціонального пристрою в Китаї на етапі попереднього замовлення становить 64 долари, дата початку продажів буде оголошена пізніше.

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