Xiaomi готує новий смарт-годинник

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Xiaomi готує новий смарт-годинник
Xiaomi готує новий смарт-годинник / techcrunch.com

Китайський виробник Xiaomi виробляє широкий спектр девайсів. Зокрема, добре відомі є фірмові фітнес-трекерами та розумними годинниками. Зараз ЗМІ дізнались про ще одну новинку, над якою працює компанія.

Як пише видання 9to5Google, у коді програми Wear OS 2.28 експерти знайшли згадки про новий смарт-годинник Xiaomi Mi Watch.

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Новинка буде працювати під управлінням операційної системи Google разом з додатком Mi Wear.

Щоправда, характеристик годинника поки немає. Ймовірно, новинка отримає круглий OLED-дисплей, процесор Snapdragon Wear 3100, гігабайт оперативної пам'яті.

Також новий смарт-годинник може отримати функцію Alway-On Display і NFC-модуль для безконтактних платежів.

Коли Xiaomi представить Mi Watch, поки невідомо. Але якщо новинка зараз на стадії розробки, тож чекати презентацію найближчим часом не варто.

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Теги: Техно Новини Техно Ґаджети Xiaomi
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