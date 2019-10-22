Xiaomi готує смартфон із "невидимою" селфі-камерою: фото
Виробники смартфонів по-різному позбавляються від рамок в девайсах. Основна проблема дизайнерів – знайти вдале розміщення селфі-камери, однак в Xiaomi знайшли цікавий спосіб розміщення фронтального об’єктива.
Патент зареєструвало китайське національне управління інтелектуальної власності CNIOA, передає Gizchina.
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Особливості розробки. Згідно з опублікованою документацією, на кресленнях є відразу дві селфі-камери під дисплеєм. При цьому на передній панелі пристрою немає жодних вирізів і отворів.
Xiaomi представить абсолютно безрамковий смартфон
У зовнішньому вигляді смартфона – ні натяку на наявність в ньому фронтального об'єктива. Той стає помітний лише в той момент, коли користувач запускає відповідну програму.
Ймовірність використання у смартфонах. Хоча описана конструкція лише патент, раніше представники Xiaomi давали зрозуміти, що активно працюють над випуском смартфона з "невидимим" селфі-модулем.
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