Xiaomi і Vivo справляються краще за інших в умовах пандемії

Через пандемію коронавірусу початок 2020 року видався вкрай складним для всіх, в тому числі і виробників смартфонів. Аналітики відразу декількох авторитетних компаній поділилися актуальною інформацією про стан ринку телефонів за підсумками першого кварталу. Як і очікувалося, результати виявилися невтішними.

Експерти дослідницької фірми Canalys підрахували, що поставки смартфонів у першому кварталі 2020 року скоротилися на 13% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року – було відвантажено 272,5 мільйона пристроїв замість 313,9 мільйона. За оцінками експертів, це найгірший результат за останні 7 років, передає Phone arena.

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Ситуація на ринку смартфонів

Попри падіння поставок і продажів, Samsung все ще утримує лідерську позицію з 21,9-відсотковою часткою ринку. З невеликим відривом і 18% на другому місці розташовується Huawei. У порівнянні з минулим роком обидві компанії відвантажили на 17% менше пристроїв. Третє місце залишається за Apple з часткою в 13,6% і річним падінням поставок в 8%.

А ось Xiaomi і Vivo несподівано вдалося зміцнити свої позиції в цей складний кризовий час, відвантаживши на 9% і 3% більше смартфонів, ніж роком раніше. Це дозволило обом компаніям зміцнити свої позиції і збільшити свої частки ринку.



Дані про поставки вендорів в порівнянні

Інші дані

Трохи інші цифри назвали в компанії IDC, заявивши про падіння поставок всіх смартфонів у порівнянні з минулим роком на 11,7%. За даними аналітиків цієї фірми Samsung відвантажила на 18,9% менше смартфонів, ніж в першому кварталі 2019-го, а Huawei – на 17,1%. При цьому відносно Apple падіння вказано лише на 0,4%.

За прогнозами аналітиків, другий квартал цього року буде ще гіршим, ніж перший, але потім має йти поступове відновлення ринку.

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