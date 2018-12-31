Смартфон Xiaomi Mi Mix 3 незабаром з’явиться в Україні: ціна

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Xiaomi Mi MIX 3: огляд, ціна в Україні
Xiaomi Mi Mix 3: ціна в Україні / ixbt.com

Новий смартфон Xiaomi Mi Mix 3 вже незабаром з’явиться на українському ринку. Як відомо, цей смартфон працює за принципом слайдера, де виробники "заховали" селфі-камеру.

Як сказано на сайті інтернет-магазину Xiaomi Mi Mix 3 надійде у продаж в Україні 18 січня. Ціна стартує від 16 999 гривень (це за версію із 6 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам’яті).

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Xiaomi Mi Mix 3 незабаром з’явиться в Україні

Xiaomi Mi Mix 3 з’явиться в Україні  18 січня 

Новинка буде доступна в трьох кольорах: синьому, чорному і зеленому.

Як вже було сказано, пристрій став першим ґаджетом компанії, що виготовлений у дизайні слайдера. Таким чином інженерам вдалось досягнути показника 93,4% дисплея від всієї площі передньої панелі.

Xiaomi Mi Mix 3: відеоогляд

Новинка оснащена 6,39-дюймовим OLED-екраном та працює на топовому процесорі Snapdragon 845.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Xiaomi Mi Mix 3

  • Дисплей
  • Тип: AMOLED
    Діагональ: 6,39 дюйма
    Роздільна здатність: 2340 х 1080 пікселів
  • ПроцесорQualcomm Snapdragon 845 
  • ВідеопроцесорAdreno 630
  • Пам'ятьОперативна: 6 ГБ / 8 ГБ / 10 ГБ
    Вбудована: 128 ГБ / 256 ГБ
  • КамераОсновна: 12 Мп + 12 Мп
    ​Фронтальна: 24 Мп+ 2 Мп
  • Акумулятор3 850 мАг
  • Операційна системаAndroid 9.0 Pie
 

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Теги: Техно Xiaomi Смартфони
Джерело: Техно
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