Смартфон Xiaomi Mi Mix 3 незабаром з’явиться в Україні: ціна
Новий смартфон Xiaomi Mi Mix 3 вже незабаром з’явиться на українському ринку. Як відомо, цей смартфон працює за принципом слайдера, де виробники "заховали" селфі-камеру.
Як сказано на сайті інтернет-магазину Xiaomi Mi Mix 3 надійде у продаж в Україні 18 січня. Ціна стартує від 16 999 гривень (це за версію із 6 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам’яті).
Читайте також: Найкращі смартфони Xiaomi, які представили у 2018 році
Xiaomi Mi Mix 3 з’явиться в Україні 18 січня
Новинка буде доступна в трьох кольорах: синьому, чорному і зеленому.
Як вже було сказано, пристрій став першим ґаджетом компанії, що виготовлений у дизайні слайдера. Таким чином інженерам вдалось досягнути показника 93,4% дисплея від всієї площі передньої панелі.
Xiaomi Mi Mix 3: відеоогляд
Новинка оснащена 6,39-дюймовим OLED-екраном та працює на топовому процесорі Snapdragon 845.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Xiaomi Mi Mix 3
- Дисплей
- Тип: AMOLED
Діагональ: 6,39 дюйма
Роздільна здатність: 2340 х 1080 пікселів
- ПроцесорQualcomm Snapdragon 845
- ВідеопроцесорAdreno 630
- Пам'ятьОперативна: 6 ГБ / 8 ГБ / 10 ГБ
Вбудована: 128 ГБ / 256 ГБ
- КамераОсновна: 12 Мп + 12 Мп
Фронтальна: 24 Мп+ 2 Мп
- Акумулятор3 850 мАг
- Операційна системаAndroid 9.0 Pie
Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно