Смартфон Xiaomi Mi Mix 3 незабаром з’явиться в Україні: ціна

Новий смартфон Xiaomi Mi Mix 3 вже незабаром з’явиться на українському ринку. Як відомо, цей смартфон працює за принципом слайдера, де виробники "заховали" селфі-камеру.

Як сказано на сайті інтернет-магазину Xiaomi Mi Mix 3 надійде у продаж в Україні 18 січня. Ціна стартує від 16 999 гривень (це за версію із 6 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам’яті).

Читайте також: Найкращі смартфони Xiaomi, які представили у 2018 році

Xiaomi Mi Mix 3 з’явиться в Україні 18 січня

Новинка буде доступна в трьох кольорах: синьому, чорному і зеленому.

Як вже було сказано, пристрій став першим ґаджетом компанії, що виготовлений у дизайні слайдера. Таким чином інженерам вдалось досягнути показника 93,4% дисплея від всієї площі передньої панелі.

Xiaomi Mi Mix 3: відеоогляд

Новинка оснащена 6,39-дюймовим OLED-екраном та працює на топовому процесорі Snapdragon 845.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Xiaomi Mi Mix 3 Дисплей

Тип: AMOLED

Діагональ: 6,39 дюйма

Роздільна здатність: 2340 х 1080 пікселів

Діагональ: 6,39 дюйма Роздільна здатність: 2340 х 1080 пікселів Процесор Qualcomm Snapdragon 845

Qualcomm Snapdragon 845 Відеопроцесор Adreno 630

Adreno 630 Пам'ять Оперативна: 6 ГБ / 8 ГБ / 10 ГБ

Вбудована: 128 ГБ / 256 ГБ

Оперативна: 6 ГБ / 8 ГБ / 10 ГБ Вбудована: 128 ГБ / 256 ГБ Камера Основна: 12 Мп + 12 Мп

​Фронтальна: 24 Мп+ 2 Мп

Основна: 12 Мп + 12 Мп ​Фронтальна: 24 Мп+ 2 Мп Акумулятор 3 850 мАг

3 850 мАг Операційна система Android 9.0 Pie

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно