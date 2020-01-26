Xiaomi представила бездротові навушники Line Friends TWS з оригінальним дизайном

Компанія Xiaomi представила нові бездротові навушники Line Friends TWS. Вони отримали незвичний дизайн. За традицією, компанія представила новинку на фірмовій краудфандінговій платформі Youpin.

Як пише gizmochina.com, навушники виготовлені у незвичній стилістиці та мають доступну ціну.

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Фішки

Кейс Line Friends TWS стилізований під персонажів популярної в Азії анімаційної франшизи Line Friends. Оригінальний дизайн мають і самі навушники – у такому ж стилі, як кейс.

Line Friends TWS коштують 24 долари

Девайс оснащений енергоефективним модулем Bluetooth 5.0, заявлена ​​автономність становить до 3,5 години безперервного відтворення музики. У режимі очікування новинка здатна пропрацювати до 6 днів.

Xiaomi Line Friends підтримують функцію автоматичного включення, якщо їх вийняти з кейса, та працюють на відстані до 10 метрів від джерела. Від води та пороху тут є захист за стандартом IP5X.

Ціна

Навушники Line Friends можна купити на китайському ринку за 24 долари (580 гривень).

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