Xiaomi представила бюджетний смартфон Redmi 7A за 80 доларів

Під час презентації нових флагманських смартфонів Redmi K20 і Redmi K20 Pro, компанія Xiaomi бюджетний смартфон під тим же брендом. Новинка отримала назву Redmi 7A.

Характеристики. Redmi 7A отримав 5,45-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 1440х720 пікселів. Він працює на базі процесора Snapdragon 439 у парі з 2 чи 3 ГБ вбудованої пам’яті. Флеш-сховище теж на вибір – 16 або 32 ГБ пам’яті.

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Ємність акумулятора приємно дивує – 4000 мАг. Також модель має роз'ємом 3,5 мм і водовідштовхувальне покриття P2i.

Що стосується камери, то тут все стандартно, як для бюджетника. Одинарний модуль основної камери з роздільною здатністю 13 Мп. Фронтальна камера отримала 5 Мп.

Redmi 7A можна купити у 2 кольорах

З коробки на смартфон буде працювати на операційній системі ​​Android 9.0 Pie з фірмовою оболонкою MIUI 10.

Ціна. Новинка доступна у двох колірних варіантах - чорному і світло-синьому.

Redmi 7A у модифікації 2 ГБ оперативної та 16 ГБ вбудованої пам’яті оцінена у 80 доларів (2 тисячі гривень); Версія 3 + 32 ГБ пам’яті коштує 86 доларів (2 200 гривень).

Новинка надійде у продаж на китайському ринку 6 червня. Про глобальну презентацію пристрою поки не повідомляють.

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