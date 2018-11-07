Xiaomi представила дешевий аналог Apple AirPods

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Навушники Xiaomi Mi AirDots Youth Edition
Навушники Xiaomi Mi AirDots Youth Edition / item.mi.com

Китайська компанія Xiaomi представила свої нові бездротові навушники під назвою Mi AirDots Youth Edition. До речі, новинка отримала сенсорний інтерфейс.

Про це повідомляє tehnot.com.

Так, за допомогою інтерфейсу можна керувати відтворенням музики, відповідати на дзвінки, активувати голосовий асистент тощо, не торкаючись навушників.

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Навушники занурюються у вухо на глибину 7,2 мм.

Mi AirDots Youth Edition

Кейс схожий як у AirPods

Як запевняють інженери, Mi AirDots Youth Edition можуть автономно працювати до 4 годин на одному заряді. При цьому, якщо їх підзаряджати їх у кейсі (до речі, схожому на AirPods), то автономність збільшується до 12 годин.

А от те, що відрізняє навушники Xiaomi від AirPods – це ціна. Mi AirDots коштують близько 29 доларів, а це 800 гривень. Наразі нові навушники доступні лише на китайському ринку.

Mi AirDots Youth Edition

Ціна навушників – 29 доларів

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Теги: Техно Ґаджети Xiaomi
Джерело: Техно
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