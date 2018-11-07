Xiaomi представила дешевий аналог Apple AirPods

Китайська компанія Xiaomi представила свої нові бездротові навушники під назвою Mi AirDots Youth Edition. До речі, новинка отримала сенсорний інтерфейс.

Про це повідомляє tehnot.com.

Так, за допомогою інтерфейсу можна керувати відтворенням музики, відповідати на дзвінки, активувати голосовий асистент тощо, не торкаючись навушників.

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Навушники занурюються у вухо на глибину 7,2 мм.

Кейс схожий як у AirPods

Як запевняють інженери, Mi AirDots Youth Edition можуть автономно працювати до 4 годин на одному заряді. При цьому, якщо їх підзаряджати їх у кейсі (до речі, схожому на AirPods), то автономність збільшується до 12 годин.

А от те, що відрізняє навушники Xiaomi від AirPods – це ціна. Mi AirDots коштують близько 29 доларів, а це 800 гривень. Наразі нові навушники доступні лише на китайському ринку.

Ціна навушників – 29 доларів

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