Xiaomi представила доступний телескоп

Компанія Xiaomi випустила недорогий телескоп Star Trang Telescope. Новинку представили рамках фестивалю 9th Anniversary Mi Fan Festival з нагоди свого дев'ятиріччя Xiaomi.

Як пише Gizmochina, це аматорський телескоп. Цим можна пояснити і доволі бюджетну ціну.

Характеристики. Xiaomi Star Trang отримав спеціально виготовленими лінзами з діаметром 23 мм і 10 мм. Загалом весь телескоп,я к одна велика лінза з багатошаровим покриттям, поліпшує оптичні характеристики системи.

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Телескоп оснащений штативом з нержавіючої сталі і спеціальними допоміжними захисними дисками, що запобігають ушкодження окулярів і аксесуарів.

Як запевняє виробник обіцяє, цей пристрій дасть змогу кожному спостерігати за небом або гарним краєвидом.

Телескоп Xiaomi Star Trang

Ціна. Як ми вже згадували, телескоп вийшов дуже бюджетний. Його оцінили у 599 юанів (89 доларів або 2 400 гривень). У продаж Xiaomi Star Trang Telescope надійде 9 квітня.

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