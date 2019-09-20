Xiaomi представила електричну зубну щітку, що коштує 5 доларів

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Xiaomi представила електричну зубну щітку
Xiaomi представила електричну зубну щітку / gizmochina.com

Китайський вирбник Xiaomi презентувала нову фірмову електричну зубну щітку. Вона отримала назву Mijia T100 Sonic. Вона надійде у продаж з цінником від 5 доларів.

Як інформує Gizmochina, маса Mijia T100 Sonic становить 46 грамів. Вона отримала від вологи за стандартом IPX7. Мотор створює 16 500 вібрацій на хвилину.

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Mijia T100 Sonic

Щітка важить 46 грамів

Новинка має два варіанти чистки зубів: делікатний і стандартний.

На одному заряді пристрій зможе пропрацювати до 30 днів. Щітку можна заряджати через порт microUSB.

Xiaomi представила електричну зубну щітку

Поки покупцям пропонують тільки набір із 3 щіток

Ціна. Mijia T100 Sonic буде продаватись за ціною 5 доларів. Однак, така вартість буде в майбутньому. Зараз покупцям пропонують придбати комплект відразу з трьох таких зубних щіток за 99 юанів (це 13 доларів або 325 гривень).

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Теги: Техно Новини Техно Ґаджети Xiaomi
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